Premier League: l'Arsenal è secondo, 1-0 all'Ipswich

BRIGHTON-BRENTFORD 0-0

Finisce senza reti all'Amex Stadium: Brighton e Brentford, chiamate a fare punti per rilanciare le ambizioni europee, restano imbattute ma viene fuori un match con poche emozioni. La prima è al 15', quando Wissa segna per le Bees ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 36', il portiere Flekken, poco prima attento su O'Riley, si fa male e il tecnico degli ospiti Frank deve inserire Valdimarsson. L'unica grande emozione nella ripresa è invece un possibile rosso a Joao Pedro, ma il Var non richiama l'arbitro Madley e si resta in parità numerica, poi l'ultima opportunità è per Ayari che spara altissimo. Tutto invariato in classifica: Brighton e Brentford restano a due punti di distanza, con i Seagulls decimi in classifica e avanti (26 a 24) rispetto alle Bees.