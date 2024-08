Premier League: il Brighton manda ko lo United, è 2-1

INGHILTERRA

I Seagulls si confermano la bestia nera dei Red Devils, che si vedono annullare il gol-vittoria per un tocco di Zirkzee e cadono al 95': Joao Pedro è l'uomo decisivo

Zirkzee toglie il gol a Garnacho, il Manchester United perde







1 di 5 © Foto da web SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

© Getty Images

© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La seconda giornata della Premier League si apre con una sorpresa. Il Manchester United cade infatti in extremis contro il Brighton, che si conferma un'avversaria estremamente ostica per i Red Devils. La gara è vibrante, con la rete iniziale di Welbeck (31') e il successivo pari di Amad Diallo (60'), prima di un finale imprevedibile. Un tocco di Zirkzee fa annullare il gol di Garnacho, e al 95' ecco la beffa: Joao Pedro firma il 2-1 dei Seagulls.

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED 2-1

Dopo la vittoria in rimonta al debutto, il Manchester United conosce il sapore della sconfitta nella 2a giornata: il Brighton si conferma una bestia nera e vince 2-1 in extremis. Spingono in avvio i Seagulls, ma la prima chance è per i rivali: Amad Diallo colpisce al volo e calcia fuori. Sotto un diluvio universale, Casemiro spreca di testa e i Red Devils vanno in svantaggio alla mezz'ora. A colpire è nuovamente l'ex Welbeck, che insacca in rete con una zampata sull'assist di Kaoru Mitoma. Il gol risveglia subito lo United, che si vede annullare il pari segnato da Rashford e insegue nella ripresa con uno Zirkzee in più. Paradossalmente, però, è il Brighton a sfiorare il bis. Milner va vicino due volte alla rete, con un salvataggio sulla linea di Dalot, poi Welbeck colpisce la traversa. Gol sbagliato e gol subito, col pari al 60': Amad Diallo s'invola, salta Hinshelwood e mette in rete l'1-1. Una rete speciale, con dedica alla compagna del padre, scomparsa nei giorni scorsi.

Lo United si risveglia e, dopo l'ingresso di Garnacho, segnerebbe anche la rete del 2-1 al 70': Bruno Fernandes pesca l'argentino, che però si vede strozzare l'urlo di gioia. A chiudere l'azione c'è infatti un tocco in extremis di Zirkzee, che si trova sulla linea ed è in offside: quella deviazione col ginocchio, vista dal Var, fa annullare la rete. Nel finale arriva anche la doppia beffa per il Manchester United, che subisce la sconfitta: decisivo Joao Pedro, che insacca di testa sull'assist di Adingra al 95'. Sei punti su sei per Hürzeler, un avvio perfetto per cancellare l'ombra di De Zerbi. Primo ko per il Manchester United, in un match ricco d'indicazioni per il mercato: 90' per Gilmour (obiettivo Napoli), mentre Sancho va ancora in tribuna. L'ex Dortmund sembra fuori dal progetto, la Juventus sogna...