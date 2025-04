Fa Cup, il Manchester City affonda il Nottingham e vola in finale contro il Crystal Palace

La difficile stagione del Manchester City potrebbe comunque concludersi con un trofeo: la squadra di Guardiola piega 2-0 il Nottingham Forest nella semifinale di Fa Cup e raggiunge il Crystal Palace in finale. Pronti via e i Citizens stappano la partita dopo due minuti: Rico Lewis inizia l’azione che si sviluppa con Bernardo Silva e Kovacic, con il croato che apparecchia di nuovo per il destro vincente di Lewis, che buca Saels all’angolino e fa 1-0. Gli ospiti cercano subito di affondare il colpo per mettere in cassaforte la partita, ma all’intervallo il Forest insegue di un solo gol. Al rientro in campo dopo la pausa negli spogliatoi gli uomini di Nuno Espirito Santo accennano la reazione, ma al 51’ arriva la rete dei blu di Manchester che archivia la pratica: corner di Marmoush e colpo di testa vincente di Gvardiol. Dopo il 2-0 Gibbs-White prova a caricarsi sulle spalle i biancorossi, ma l’inglese viene fermato due volte dal palo al 65’ e al 70’. La doppia chance andata in fumo è l’ultimo sussulto dei padroni di casa, che nel finale si spengono sempre di più. Vince 2-0 il Manchester City e vola in finale contro il Crystal Palace, in programma il 17 maggio a Wembley.