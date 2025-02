Fa Cup: il Brighton elimina il Chelsea, City avanti col brivido

BRIGHTON-CHELSEA 2-1

Le coppe nazionali si confermano sfortunate per il Chelsea che, com'era successo in Carabao Cup (col Newcastle), esce nel quarto turno in Fa Cup: è 2-1 contro il Brighton. I Blues la sbloccano subito in maniera fortunosa, con l'intervento goffo e l'autorete di Verbruggen sull'innocuo cross di Palmer (5'). Da qui in poi, però, Maresca e i suoi non tireranno praticamente più in porta. Il Brighton prende progressivamente coraggio e, sotto la spinta dell'Amex, pareggia al 12': suggerimento di Veltman e tocco vincente di Rutter. Regna l'equilibrio in ciò che resta del primo tempo, coi Seagulls a sfiorare il vantaggio. Dunk va ko, ma Hürzeler e i suoi non si scompongono nella ripresa. Al 57' ecco il sorpasso, col filtrante di Rutter per Mitoma e il tocco sotto del giapponese a scavalcare Sanchez. Il Chelsea ci prova con Enzo Fernandez, ma Palmer e compagni hanno le polveri bagnate. Avanza il Brighton, out i Blues di Maresca.