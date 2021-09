Premier League: show dell’Arsenal nel derby di Londra, il Tottenham crolla 3-1

INGHILTERRA

I Gunners chiudono la pratica grazie alle reti di Smith Rowe, Aubameyang e Saka: è crisi per gli Spurs alla terza sconfitta di fila

Sesta giornata di Premier League che regala un derby del Nord di Londra senza storia. L’Arsenal supera infatti con un secco 3-1 il Tottenham in casa grazie alle reti di Smith Rowe, Aubameyang e Saka a cui risponde Son: terza vittoria di fila per Arteta, mentre è crisi per Espirito Santo che incassa il terzo ko consecutivo in campionato. Nell’altra partita odierna, preziosa vittoria 1-0 del Wolverhampton in casa del Southampton.

ARSENAL-TOTTENHAM 3-1

Derby del Nord di Londra senza storia: l’Arsenal conferma l’ottimo stato di forma e ottiene il terzo successo consecutivo in campionato superando 3-1 all’Emirates il Tottenham, che invece apre ufficialmente la crisi con il terzo ko di fila. Tutto chiuso già nel primo tempo grazie alle reti di Smith Rowe al 12’, Aubameyang al 27’ e Saka al 34’: Gunners avanti 3-0 all’intervallo e Nuno Espirito Santo alle corde. Nella ripresa gli ospiti non sono in grado di reagire mentre gli uomini di Arteta, al massimo della fiducia, amministrano agevolmente il triplo vantaggio. Inutile il gol della bandiera di Son al 79’, a rendere solo più leggera una bruciante sconfitta.

SOUTHAMPTON-WOLVERHAMPTON 0-1

Tre punti fondamentali in trasferta per i Wolves che ottengono la seconda vittoria di questo campionato e salgono così a sei punti, abbandonando le zone basse della classifica. Zone basse in cui resta invece arenato il Southampton, protagonista di un avvio di Premier League negativo con appena quattro punti in sei giornate. Basta un lampo di Raul Gimenez agli uomini di Lage per sbancare il St Mary’s Stadium: l’attaccante messicano mette a segno la sua prima rete stagionale al 61’, poi gli ospiti si difendono e non crollano sotto gli attacchi dei padroni di casa.