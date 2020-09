Premier League: poker di Son e il Tottenham ribalta 5-2 il Southampto

Il Tottenham ottiene la prima vittoria in questa Premier League: al St Mary’s Stadium gli uomini di Mourinho ribaltano 5-2 il Southampton. Dopo il vantaggio firmato da Ings al 32’, a cavallo dei due tempi ci pensa Son Heung-min a rovesciare le sorti del match su due assist al bacio di Harry Kane. Si ripete per ben altre due volte l’asse tra l’inglese e il sudcoreano, per il poker di quest’ultimo. Manita di Kane nel finale, prima del rigore di Ings.