Premier League: Manchester City, 20 e lode! 2-1 al West Ham

Dallo scorso 19 dicembre gli uomini di Guardiola sanno solo vincere in tutte le competizioni: Dias e Stones piegano gli Hummers, +13 sul secondo posto

Il Manchester City raggiunge quota 20 successi consecutivi in tutte le competizioni e, grazie al 2-1 casalingo sul West Ham, consolida ulteriormente la vetta della Premier League. Gran primo tempo degli ospiti, che reggono al dominio dei Citizens fino al colpo di testa di Dias che sblocca il match al 30’; dopo un palo, gli uomini di Moyes pareggiano con Michail Antonio al 43’. Al 68’, arriva il gol vittoria di Stones con un tiro ravvicinato. Getty Images

MANCHESTER CITY-WEST HAM 2-1

E con questa fanno 20. Contro il West Ham arriva infatti la 20esima vittoria consecutiva per il Manchester City in tutte le competizioni ufficiali: 2-1 sugli Hammers (per quanto sofferto) e vetta della Premier League che si allunga a +13 sul secondo posto occupato da United e Leicester. Dopo un brivido iniziale per i Citizens, complice un errore in uscita di Ederson che poteva costare caro, al 30’ la formazione di Guardiola passa in vantaggio: cross delizioso di De Bruyne dalla sinistra che pesca sul secondo palo Ruben Dias, bravo a fuggire a Diop e a depositare in rete il cioccolatino del belga. A 2 minuti dall’intervallo, però, ecco arrivare il pari degli Hammers: subito dopo un palo colpito da Michail Antonio, la discesa di Fornals sulla destra consente poi a Lingard di calciare di prima intenzione e lo stesso Antonio è bravissimo a ribadire in rete l’1-1. L’inizio del secondo tempo sembrerebbe confermare le difficoltà di impostazione del gioco del City, che però riescono a ritrovare la rete del secondo vantaggio al 68’: serpentina sulla destra di Mahrez, che supera Johnson e appoggia a centro area per Stones, il quale incrocia con il piattone destro da distanza ravvicinata e trova il gol del 2-1. Nella seconda metà della ripresa non succede più nulla. Il Manchester City conosce solo il termine “successo” dallo scorso 19 dicembre. Il West Ham resta quarto, ma potrebbe essere sorpassato domani dal Chelsea.

