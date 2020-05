Lutto nel calcio inglese: morto il 23enne Mbulu

Il calcio inglese è sconvolto da un terribile lutto. Christian Mbulu, difensore del Morecambe, squadra della League Two (la quarta serie inglese) è stato infatti trovato senza vita nella sua casa di Cottam, nel Lancashire, a soli 23 anni. Il decesso sembra sia stato provocato da cause naturali. Nato a Newham, nei pressi di Londra, Mbulu aveva esordito a 17 anni nel Brentwood Town per poi vestire le maglie di Millwall, Braintree Town, Motherwell e Crewe Alexandra.