Liverpool, Klopp: "Ripresa come primo giorno di scuola"

INGHILTERRA

"Il ritorno agli allenamenti è stato come per gli alunni al primo giorno di scuola. Ero smanioso come 46 anni fa. Infatti, mi sono svegliato prima del solito, ho indossato la divisa e mi sono recato al campo d'allenamento. E' stato bello. Ero felice di rivedere i giocatori: tutti erano tutti di ottimo umore e in forma". E' il racconto che Juergen Klopp ha fatto del ritorno agli allenamenti con il Liverpool, al sito del club.

Il tecnico dei Reds ha poi aggiunto: "Non sappiamo quanto tempo ci sarà per preparare il finale di stagione e la prossima: per forza di cose, la pausa sarà breve. E' come svolgere il ritiro precampionato, senza però disputare amichevoli, ma solo partite fra di noi".

"Sono contento, perché i giocatori si sono potuti riposare, anche se non è stata proprio una vacanza - ha concluso -. La preoccupazione per il virus c'era, ed era tanta. Il protocollo è ottimo, ci alleniamo in posti sicuri, non resta che aspettare buone notizie".