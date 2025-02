Ligue 1: un super Biereth fa felice il Monaco, Reims dominato 3-0

Sbloccato il risultato al 34’, Biereth impiega infatti solo cinque minuti per completare una doppietta che si trasforma poi in tripletta in avvio di ripresa. Se al 53’ il Monaco si trova avanti 3-0 il merito, in termini di marcature, è totalmente del danese, autore già di 10 gol nelle sue prime 7 partite in Ligue 1. Un bottino impressionante, ancor di più se si considera che quella messa a segno contro il Reims è la terza tripletta collezionata in poco più di un mese trascorso sul suolo francese da un giovane talento che in carriera ha già vestito anche le maglie di Waalwijk (in Olanda) e Motherwell (in Scozia). Hütter si gode allora il suo nuovo gioiello e ad applaudirlo è anche David Trezeguet: leggenda del Monaco, l’ex Juventus è infatti l’ospite di lusso della serata monegasca. Il 3-0 finale permette ai biancorossi di salire a quota 43 punti, ritrovando una vittoria che significa momentaneo aggancio al Nizza al terzo posto e -3 dal Marsiglia di Roberto De Zerbi. Opposta è invece la situazione del Reims: quinta sconfitta di fila per il club della Marna, che resta a 22 punti.