Ligue 1: il Psg pareggia 1-1 a Nantes, ma difende l’imbattibilità in campionato

LA PARTITA



Protagonista fin qui di una stagione di altissimo livello, il Psg di Luis Enrique fa visita al Nantes, per il recupero del 29° turno di Ligue 1. I Campioni di Francia scendono in campo per difendere la propria imbattibilità in campionato: l’obiettivo è infatti quello di chiudere l’annata senza subire alcuna sconfitta. L’avvio di gara non regala però grandi emozioni, con il Psg che riesce comunque a costruire l’azione giusta al 33’ per stappare il risultato: a portare gli ospiti sull’1-0 ci pensa Vitinha, con un mancino che buca Carlgren. Il primo tempo si chiude così con i parigini avanti di un gol, vantaggio che Donnarumma riesce poi a proteggere al 60’ con un’ottima parata sul tentativo di Castelletto. Nell’altra area di rigore è invece Carlgren a negare la doppietta a Vitinha, così come pure il tentativo a firma Barcola all’80’. A pareggiare il match sull’1-1 sono allora i Canarini con Douglas Augusto quattro minuti più tardi, al termine di una bella iniziativa da parte di Abline. Il Psg si riversa quindi in attacco alla ricerca del gol della vittoria, ma trova soltanto una traversa con Gonçalo Ramos al 92’. I parigini si devono allora accontentare di un pareggio, risultato che consente comunque alla squadra di Luis Enrique di salire a 78 punti (a +23 sul Marsiglia di Roberto De Zerbi), ma soprattutto di restare imbattuta in questa Ligue 1. A 31 punti si porta invece il Nantes di Kombouare, a +4 sulla zona retrocessione.