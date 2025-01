Ligue 1: Kvara fa subito assist, ma il Psg pareggia col Reims

MONACO-RENNES 3-2

Vittoria pesante per il Monaco che, alla vigilia del duello europeo contro l'Inter che potrebbe valere gli ottavi di finale, sconfigge 3-2 il Rennes. Grande gara offensiva per i monegaschi, che partono subito forte, con due chances per Minamino. Il giapponese ha le polveri bagnate, mentre al 15' Akliouche apre le marcature. Golovin sfiora subito il bis e centra la traversa, ma i continui errori del Monaco costano subito cari. Nel recupero ecco il pareggio del Rennes, con Nagida a insaccare in tap-in dopo la deviazione di Majecki sul tiro di Ludovic Blas. Nella ripresa però ecco subito la reazione d'orgoglio dei monegaschi e la prima rete del centravanti acquistato a gennaio per colmare la lacuna derivante dai vari infortuni nel reparto avanzato: Mika Biereth, ex Sturm Graz, si è sbloccato nel secondo match nel Principato con un ottimo tiro sul primo palo. Quattro minuti dopo ecco l'assist di Akliouche e il tris di Golovin (56'), che sembrava aver chiuso la gara. Bravo il Rennes a reagire con Gouiri, capace di sfruttare gli errori difensivi di Thilo Kehrer, ma il forcing rossonero nel finale non ha dato esiti. Il Monaco stesso ha sfiorato il poker con Biereth, prima di salvarsi sulla conclusione di Meïté al 95'. Vittoria e tre punti d'oro per i monegaschi, che salgono a quota 34 punti e recuperano il terzo posto della Ligue 1: superato il Lille (32). Crisi nera invece per il Rennes, che è terzultimo col Nantes a quota 17 punti: Sampaoli e i suoi rischiano i playout, il Loco non ha dato la scossa sperata (6 punti in 8 gare) e potrebbe rischiare l'esonero.