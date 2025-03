Ligue 1: il Psg vince il Classique col Marsiglia e ipoteca il titolo

PSG-MARSIGLIA 3-1

Il Psg chiude la Ligue 1: con il 3-1 sul Marsiglia, i parigini salgono a +19 sul secondo posto quando restano 8 partite e 24 punti a disposizione. Questo vuol dire che dopo la sosta, a fine marzo, avrà già il primo match point per conquistare l'ennesimo titolo di questi anni. Il Classique è indirizzato già nel primo tempo, dato che con due assist di Fabian Ruiz, ex Napoli, arriva il 2-0 dei padroni di casa prima dell'intervallo. Dembélé, protagonista assoluto di questo 2025, sblocca la sfida, mentre prima di rientrare negli spogliatoi è Mendes a siglare il raddoppio. A riaprire subito la partita nella ripresa è Gouiri: al 51', ecco l'assist di Rabiot per la rete che mette in apprensione Donnarumma e compagni. Un altro ex Juve, però, è protagonista nell'altro senso e in negativo: è Lirola, che entrato al 63' al posto di Luiz Felipe, provoca l'autogol del 3-1, che indirizza in modo definitivo il match. Ora l'ultimo sforzo, poi il Psg potrà focalizzarsi interamente sulla Champions per tentare una clamorosa accoppiata. Il Marsiglia, a questo punto solo a +4 sul quinto posto, dovrà pensare a mantenere la qualificazione per la prossima Champions.