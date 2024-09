Ligue 1, il Psg torna alla vittoria e prova la fuga

FRANCIA

Battuto 3-1 il Rennes con un super Barcola: Luis Enrique momentaneamente a +3 su Marsiglia e Monaco. L'Auxerre vince 3-0

© Getty Images Nella sesta giornata di Ligue 1, il Psg torna alla vittoria dopo l'1-1 con il Reims e batte 3-1 il Rennes, salendo momentaneamente da solo in vetta alla classifica a +3 su Marsiglia e Monaco. Mattatore del match uno scatenato Barcola, che fa doppietta (30' e 68') e colpisce il palo prima della ribattuta di Lee sul 2-0 (58'). Inutile il rigore di Kalimuendo 75'. L'Auxerre piega 3-0 il Brest: decidono Owusu, Jubal e Traoré.

PSG-RENNES 3-1

In attesa di Strasburgo-Marsiglia e Monaco-Montpellier, il Psg è solo in vetta alla classifica di Ligue 1. I parigini potrebbero passare in vantaggio già al 3', ma il gol di Marquinhos su sponda di Beraldo dopo il cross di Hakimi viene annullato per fuorigioco. Al 30', però, l'1-0 è decisamente regolare: Neves recupera palla e lancia Dembélé, l'ex Dortmund e Barcellona serve Barcola che, di destro a giro, porta in vantaggio gli uomini di Luis Henrique. Nella ripresa, l'autore della rete sfiora il raddoppio al 58', ma pochi secondi dopo arriva comunque il 2-0: sempre Barcola conclude con un destro a giro che si stampa sul palo, ma il più rapido a correggere in porta di testa è Lee. Passano dieci minuti e uno scatenato Barcola segna da pochi passi capitalizzando una splendida corsa sulla destra di Hakimi. Al 73', il Rennes accorcia le distanze: Beraldo tocca di mano sulla sponda di testa dell'ex Atalanta Hateboer e Kalimuendo batte Safonov, segnando il 3-1. Brivido all'87': Seidu trova il possibile 3-2, ma la rete viene annullata per fallo di mano dell'autore del gol. Luis Enrique può tirare un sospiro di sollievo, attendere Marsiglia e Monaco e concentrarsi sul big match in Champions con l'Arsenal. Il Rennes, invece, resta a quota 7.

AUXERRE-BREST 3-0

L'Auxerre batte 3-0 il Brest e si allontana dal fondo della classifica. La formazione di casa passa in vantaggio al 26' con Owusu, che si fionda in area dopo un liscio di Chardonnet e insacca di sinistro. Dieci minuti dopo, Sinayoko conclude di sinistro in area e Fernandes, con la mano alta e larga, provoca il rigore trasformato da Jubal che spiazza Bizot. Il tris arriva al 59': Owusu serve in area l'ex Napoli e Sassuolo Traoré, che si gira splendidamente dopo il buco di Chardonnet e di destro insacca chiudendo i giochi. Seconda vittoria in sei partite per l'Auxerre, che si porta 6 punti agganciando proprio il Brest, al quarto ko.