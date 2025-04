Ligue 1: il Monaco si ferma, Lione e Strasburgo accorciano sulla Champions

LE HAVRE-MONACO 1-1

Il Monaco frena a sorpresa contro la terzultima e riapre prepotentemente la lotta-Champions. Aspettando Marsiglia e Lille, per il momento ci sono sei squadre in due punti: Monaco e OM a quota 55 seguite da un trio a quota 54 (Nizza, Strasburgo, Lione) e dai Dogues a quota 53. I monegaschi perdono due punti preziosi e, due settimane dopo la vittoria sugli uomini di Roberto De Zerbi, non mostrano la necessaria determinazione in Normandia. I padroni di casa sfiorano due volte il vantaggio e lo trovano al 22', col cross di Issa Soumaré e la perfetta incornata dell'egiziano Ahmed Hassan. Nella ripresa il grande protagonista è il portiere Gorgelin, che salva su Zakaria e capitola solo al 61': azione confusa e tap-in di Biereth, arrivato a 13 gol in 14 match. Doppia parata nel finale per l'ex Lione, ancora sul danese, e così arriva un clamoroso pareggio per il Monaco. Pur frenando i monegaschi sono secondi con 55 punti, ma potrebbero essere scavalcati da Lille e OM che giocheranno domani. Il Le Havre, di contro, resta terzultimo e sale a 28 punti, +1 sul Saint-Étienne. Da segnalare che, col punto dei padroni di casa, diventa ufficiale la retrocessione del Montpellier: -13 dalla terzultima (soli 15 punti in 30 gare) con quattro match da disputare e nove ko consecutivi, impossibile mantenere la categoria per Delort e compagni.



LIONE-RENNES 4-1

Sogna la Champions il Lione, che travolge il Rennes con un nettissimo 4-1. Il match viene di fatto chiuso già nel primo tempo, con tre gol in quaranta minuti. Apre le danze il giovane Malick Fofana (8') con un grandissimo tiro, mentre al 25' Tolisso fa il bis: piattone dai 20m sul cross di Maitland-Niles e bis dell'OL. Samba evita il tris di Cherki, ma non può nulla al 39': contropiede orchestrato da Almada e finalizzato da Lacazette. Beye prova a scuotere i suoi cambiando tutto l'attacco, sostituendo Al-Tamari e Kalimuendo, ma il Rennes rientra in gara solo per un errore dei rivali. Almada serve erroneamente Kader Meité e "propizia" l'unica rete dei rivali, prima che il Lione torni a dominare. Doppio gol annullato a Lacazette e Cherki, poi ecco la rete che chiude i giochi: la segna Mikautadze al 77'. Il georgiano sfiora anche la doppietta, ma Samba evita l'umiliazione. Il Lione vince 4-1 e sale a 54 punti, mentre il Rennes si ferma a 38 e resta a metà classifica.



STRASBURGO-SAINT ETIENNE 3-1

La squadra più giovane d'Europa sogna la Champions League. Lo Strasburgo, che condivide la proprietà col Chelsea, sconfigge infatti 3-1 il Saint-Etienne e si porta a un solo punto dal terzo posto. Il match non inizia nel migliore dei modi per i ragazzi di Rosenior, prossimo a un rinnovo fino al 2028 che allontanerebbe le sirene della Premier League. Gli ospiti rischiano di segnare con Nadé e, pur subendo subito gol da Diego Moreira (7'), reagiscono nel migliore dei modi con Davitashvili: grande slalom e 1-1 dei Verts. Da qui in poi aveva inizio una fase equilibrata della sfida, con Cardona vicinissimo alla rete e lo Strasburgo che rischiava grosso in almeno due occasioni: decisivo Petrovic per blindare la sua porta. Al 63', però, ecco la rete che faceva tirare un sospiro di sollievo ai padroni di casa: assist di Moreira e tocco vincente di Emegha per il 2-1. Da qui in poi lo Strasburgo gestiva la sfida, chiudendo anche i giochi con Bakwa (83'). Ottimo successo e scalata fino a 54 punti per la formazione di casa, quarta insieme a Nizza e Lione. Saint-Etienne fermo a quota 27 punti e sempre penultimo, col forte rischio-retrocessione.