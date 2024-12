Ligue 1: il Monaco accorcia sul Psg e manda un messaggio al Marsiglia

MONACO-TOLOSA 2-0

Reduce dalla sconfitta di Marsiglia, il Monaco torna in campo allo Stade Louis II per ritrovare una vittoria che gli permetterebbe di accorciare sul Psg, fermato ieri sullo 0-0 dall’Auxerre. La squadra di Adi Hütter si mette all’opera già nel primo tempo e colpisce una traversa clamorosa con Ilenikhena poco dopo la mezz’ora, passando poi in vantaggio a inizio ripresa con Singo: l’ex Torino sigla l’1-0 al 50’, incornando di testa sul secondo palo. I padroni di casa riescono così a sbloccarsi, trovando poi il raddoppio a dieci minuti dal termine: a fissare il risultato sul 2-0 finale ci pensa Embolo. Il Monaco sale a 29 punti, portandosi a -5 dal Psg. Almeno per una notte, i monegaschi saranno al secondo posto in classifica da soli, in attesa del Marsiglia di Roberto De Zerbi: in campo domenica sera contro il St. Etienne. A 18 punti resta invece il Tolosa.