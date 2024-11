Ligue 1: il Marsiglia torna alla vittoria

Il Marsiglia rende di più in trasferta che in casa: dopo il ko arrivato prima della sosta con l'Auxerre, la formazione di De Zerbi, non senza rischi, piega 3-1 il Lens e resta in scia del Monaco, secondo a +3, mentre il Psg primo a +9 è ancora molto lontano. De Zerbi la vince nella ripresa, dopo uno 0-0 con poche occasioni. Al 49', Rongier si inserisce su assist di Maupay e di destro mette in porta. L'autore del passaggio vincente si ripete otto minuti dopo, stavolta regalando il raddoppio a Luis Henrique: azione molto simile, con il brasiliano che parte dal limite, entra in area e in diagonale beffa Samba. Sembra tutto finito, ma all'80' Fulgini accorcia le distanze in tap-in. Poco dopo, l'OM trema, perché i giallorossi sembrano pareggiare con Labeau, ma il suo gol viene annullato per fallo avvenuto nei pressi dell'area opposta. Dal possibile 2-2 si passa allora alla punizione dal limite trasformata da Hojbjerg, che invece fa 3-1 all'89' e chiude i conti tra le proteste dei padroni di casa.