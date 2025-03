Ligue 1: il Marsiglia torna a vincere, guai in vista per Fonseca

Partita dalle mille sfaccettature per l'Olympique Lione, che vince 2-1 contro il Brest, ma al tempo stesso rischia di perdere il suo tecnico per lungo tempo. Il casus belli capita al 97', quando l'arbitro viene chiamato a rivedere un possibile rigore per gli ospiti, che farebbe sfumare il successo. Fonseca, già nervoso e avvertito dall'arbitro per le sue intemperanze nei minuti precedenti, va al testa contro testa col direttore di gara e viene espulso. Un episodio che, da regolamento della Ligue 1, potrebbe costargli una squalifica fino a sette mesi: tutto dipenderà dal referto del direttore di gara. Ironia della sorte, quel rigore non è stato concesso al Var e il Lione ha vinto una partita durissima, restando in sesta posizione con 39 punti. La gara si era messa male in avvio per l'OL, con un rigore causato da Lacazette: Lala l'ha trasformato, 1-0 per gli ospiti al 15'. Proprio Lacazette andava però a pareggiare la sfida (24') e trascinare i suoi verso la rimonta con una strepitosa doppietta. Dopo i vari tentativi del Brest in contropiede, ecco infatti la rete-vittoria all'82' sull'assist di Cherki. Poi il contestato finale, con quel penalty rivisto (e non concesso) per un potenziale mani di Maitland-Niles, il rosso a Fonseca e la chance di pareggiarla del Brest al 99'. Il Lione ha vinto 2-1 e ha difeso il sesto posto, che vorrebbe dire coppe nella prossima stagione. Brest ottavo insieme a Tolosa e Lens, con 33 punti.