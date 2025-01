Ligue 1: il Marsiglia ribalta il Rennes, nel segno di Greenwood e Rabiot

RENNES-MARSIGLIA 1-2

Reduce dalla netta vittoria sul Le Havre, il Marsiglia scende in campo al Roazhon Park per provare a mettere un po’ di pressione al Psg capolista. I primi squilli portano il timbro di Greenwood e Rabiot e arrivano poco dopo il quarto d’ora di gara, ma la grande chance per portarsi avanti nel risultato alla mezz’ora capita al Rennes. I padroni di casa beneficiano di un calcio di rigore, ma non ne approfittano: Rulli riesce infatti a murare il penalty calciato da Kalimuendo, deviando la conclusione sul palo. L’argentino diventa così il primo portiere a parare tre rigori di fila in Ligue 1 dai tempi di Predrag Rajković, capace di riuscirci nella stagione 2019/20 con il Reims. Si resta quindi sullo 0-0, ma l’episodio in questione si rivela la scintilla che accende definitivamente il match. Al 43’ Kalimuendo si fa perdonare l’errore dal dischetto e porta il Rennes sull’1-0, mentre Greenwood due minuti più tardi ristabilisce la parità: per l’ex Manchester United è il 12° gol stagionale, in 18 partite totali con l’OM. L’inglese è poi di nuovo protagonista al quarto minuto della ripresa, quando veste i panni dell’assistman per il 2-1 di Rabiot: il Marsiglia ribalta quindi il risultato e sale a 36 punti in classifica. Rafforzato il secondo posto, a -4 dal Psg (in campo domani contro il St. Etienne). Rimane con 17 punti il Rennes.