Ligue 1: il Marsiglia piega il Saint-Etienne e accorcia sul Psg, ok Lens e Nantes

Successo del Lens, che tra le mura casalinghe regola 2-0 il Montpellier. Primo tempo dominato in lungo e in largo dai Sangueoro, che poco prima dell’intervallo stappano la partita: al 39’ l’ex Fiorentina Nzola fornisce l’assist per l’1-0 di Lascary. In avvio di ripresa gli ospiti iniziano a farsi vedere in avanti, facendo partire un vero e proprio forcing nel quarto d’ora finale. Il pareggio per la squadra di Gasset non arriva, e all’87’ gli uomini di Still chiudono i conti, grazie alla sfortunata autorete di Lecomte. Vince il Lens 2-0 e sale a 23 punti in classifica, Montpellier ancora ultimo a quota 8.