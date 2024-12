Ligue 1: il Marsiglia batte il Monaco, De Zerbi è secondo

MONTPELLIER-LILLE 2-2

Non ha molto per cui sorridere il Lille, che viene fermato sul pari dal fanalino di coda della Ligue 1: il Montpellier ha solo 8 punti, ma lotta e blocca sul 2-2 la quarta forza del torneo. Il match segue un copione ben consolidato, che vede i Dogues attaccare e passare due volte in vantaggio, per poi essere ripresi due volte nel recupero. Apre le danze Jonathan David (44'), ma Nordin lo riacciuffa al 47' pt. Nella ripresa il Montpellier si fa del male causando un rigore e consentendo a David, oggetto del desiderio di Inter e Juventus, di firmare la sua doppietta al 54', ma non è ancora finita. Nordin è l'eroe della rimonta al 93', col pari e il 2-2 in un match che termina con grande nervosismo: espulsi al 99' Tanguy Coulibaly (Montpellier) e l'ex atalantino Bakker (Lille) per reciproche scorrettezze. Il Lille resta quarto con 23 punti, ma vede avvicinarsi il Lione (22).