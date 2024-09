Ligue 1: fa festa lo Strasburgo, cade il Marsiglia. Primo ko per De Zerbi

FRANCIA

L’OM perde la sua imbattibilità, trafitto 1-0 dalla rete di Moreira: debutto amaro per l’ex Juventus Rabiot, entrato al 62’

© afp Finisce alla 6ª giornata di Ligue 1 l’imbattibilità in campionato del Marsiglia: la squadra di Roberto De Zerbi cade 1-0 sul campo dello Strasburgo, punita dal gol di Moreira (40’). Debutto amaro quindi con l’OM per l’ex Juventus Rabiot, entrato al 62’. Torna alla vittoria il Reims, che si impone per 3-1 in casa dell’Angers e supera il Lens in classifica. Il Lione piega 2-1 il Tolosa in rimonta al 95’. È 2-2 tra Nantes e St. Etienne.

STRASBURGO-MARSIGLIA 1-0

Lo Strasburgo ospita allo Stade de la Meinau una delle squadre più in forma dell’intera Ligue 1: il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il primo tempo è però dominato dai padroni di casa, che si rendono pericolosi a più riprese con Bakwa ed Emegha. Rulli è costretto a un paio di interventi importanti, ma al 40’ viene trafitto: Moreira porta infatti avanti lo Strasburgo su assist di Nanasi, premiando l’ottima partita giocata fin lì dalla squadra di Rosenior. L’OM si ripresenta quindi in campo nella ripresa con un gol da recuperare: ad accendere la luce ci prova allora il solito Greenwood, ma il suo tentativo al 55’ trova l’ottima parata di Petrovic. Al 62’ De Zerbi fa debuttare l’ex Juventus Adrien Rabiot, al ritorno in Francia dopo le esperienze al Psg e al Tolosa. A rendersi nuovamente pericoloso per l’OM è però sempre e solo Greenwood: l’ex Manchester United ci prova ancora al 70’, ma non trova fortuna. Lo Strasburgo resiste e torna al successo dopo i due pareggi contro Angers e Lille: la formazione di Rosenior sale così a 9 punti. Incassa invece la prima sconfitta in questa Ligue 1 il Marsiglia, che fin qui aveva collezionato quattro vittorie e un pareggio. L’OM resta quindi a 13 punti e scivola a -3 da Psg e Monaco.

NANTES-ST. ETIENNE 2-2

Sfida avvincente allo Stade de la Beaujoire, dove a trovare il vantaggio al 10’ è il Nantes: Lepenant sfrutta un brutto errore della retroguardia avversaria e fa 1-0. Il risultato cambia poi nuovamente a inizio ripresa, con i padroni di casa che si portano sul 2-0: Lepenant questa volta indossa i panni dell’assistman, per la stoccata vincente di Thomas. La squadra di Kombouare colpisce anche un palo, ma al 57’ incassa la rete di Sissoko che accorcia le distanze per il St. Etienne. È l’episodio che accende definitivamente gli ospiti. I ragazzi di Dall’Oglio iniziano a spingere con maggior convinzione e si procurano un rigore con Nade: Sissoko si incarica della battuta e firma la doppietta personale al 67’. A chiedere un penalty una decina di minuti dopo è quindi il Nantes, senza successo. L’espulsione di Coco in pieno recupero è l’ultimo momento caldo di una partita che termina 2-2, permettendo al Nantes di salire a 9 punti in classifica e al St. Etienne di muovere quantomeno la propria e portarsi a quota 4.

ANGERS-REIMS 1-3

Si sblocca già al 9’ la partita tra Angers e Reims: a portare avanti gli ospiti è Nakamura, bravo a valorizzare un bell’assist di Kipre. La formazione di Elsner raddoppia quindi al 25’, quando a battere Fofana è Ito. I padroni di casa sono in affanno e, a dieci minuti dal termine, vengono trafitti nuovamente: Munetsi fa sorridere i tifosi del Reims e blinda la partita. All’84’ l’Angers trova quantomeno il gol della bandiera con Ferhat, per il 3-1 finale. Dopo il pareggio contro il Psg, il Reims torna quindi a vincere e sale a 11 punti in classifica. Quarta sconfitta stagionale invece per l’Angers, che era reduce da due pareggi. La squadra di Dujeux resta fanalino di coda della Ligue 1 con solo 2 punti.

TOLOSA-LIONE 1-2

A stappare il match del Municipal è il Tolosa, che si porta sull’1-0 al 14’ con la rete di Gboho, su assist di Sierro. Il vantaggio dei padroni di casa dura però poco più di dieci minuti: al 28’ uno sfortunato autogol di Nicolaisen regala infatti l’1-1 al Lione. La squadra di Sage prova quindi a ribaltare il risultato iniziale nella ripresa e ci riesce a pochi minuti dal triplice fischio. A realizzare il 2-1 che vale i tre punti per l’OL ci pensa Fofana al 95’, bravo a sfruttare un rimpallo favorevole nell’area di rigore avversaria. Il Lione ritrova così un successo che in campionato era mancato nelle ultime due giornate e sale a 7 punti in classifica. A 5 resta invece il Tolosa, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Brest.