Intervista esclusiva a Donnarumma: "Sogno la Champions col PSG, Napoli favorito per lo scudetto"

Paris-Saint Germain, Nazionale, Milan, Serie A e la famiglia: è un Gianluigi Donnarumma a tutto tondo quello che si è raccontato a Marialuisa Jacobelli in esclusiva per Sportmediaset. "A Parigi sto bene, ora sto molto bene anche per la nascita di mio figlio. Mi sento uno dei leader della squadra e sogno di vincere la Champions, quando sono arrivato al PSG c'era l'ossessione ma non deve pesarci tanto. Per quanto riguarda la Ligue 1 sarà difficile quest'anno perché conosco De Zerbi (allena il Marsiglia, ndr) ma anche noi abbiamo un grande allenatore come Luis Enrique" dice Gigio che svela "sono molto autocritico con me stesso. Da quando ho lasciato l'Italia sono un po' troppo bersagliato ma ho le spalle larghe". Passando alla Serie A, Donnarumma parla di "un campionato che sarà bello fino alla fine ma vedo il Napoli favorito per lo scudetto". L'argomento Milan arriva parlando di Camarda: "Spero possa far bene, bisogna lasciarlo tranquillo e arriverà lontano". Infine la Nazionale: "Spalletti è perfetto per questa Italia. Daremo tutto sia per andarci sia per fare molto bene al nostro prossimo Mondiale".