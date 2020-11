Ligue 1, rimonta vincente del Monaco sul Psg, Bordeaux corsaro a Rennes

FRANCIA

Dopo la pausa per le nazionali, la Ligue 1 riprende con l’entusiasmante vittoria in rimonta del Monaco sul Psg. A Montecarlo Mbappé mette in discesa la gara con una doppietta ma nella ripresa Fabregas e uno scatenato Volland (autore di due reti) ribaltano la contesa e danno il primo dispiacere ai parigini dopo otto successi di fila. Basta l’1-0 di Ben Arfa invece al Bordeaux per avere la meglio sul Rennes, al terzo ko nelle ultime quattro uscite.

RENNES-BOURDEAUX 0-1

Altra sconfitta per il Rennes che, dopo il 3-0 dal Psg, incassa il secondo ko consecutivo per mano del Bordeaux. Partono meglio i padroni di casa che con i vivacissimi Tait e Aguerd testano in più d’un occasione i riflessi di Costil, efficace e reattivo nel sbrogliare ogni minaccia. Nonostante i rossoneri nel complesso risultino più a fuoco degli ospiti, è il Bordeaux al 37’ a passare in vantaggio con Ben Arfa, bravo a non lasciar scampo a Gomis incrociando di sinistro dal limite dell’area. La reazione del Rennes è affidata ai piedi di del Castillo che poco prima di rientrare negli spogliatoi fa vibrare pericolosamente la traversa dei girondini. Nella ripresa, sebbene il punteggio rimanga sempre in bilico, l’incontro attraversa lunghi momenti di stanca fino all’80’ quando il Rennes colpisce il secondo legno della gara con Doku, occasione su cui difatti si infrangono le ultime speranze degli uomini di Stephan di impattare la gara ed evitare il terzo stop stagionale.

MONACO-PSG 3-2

Con una prova di grandissima caparbietà il Monaco batte 3-2 in rimonta il Psg e ferma dopo otto vittorie di fila la corsa della capolista in Ligue 1. A nulla serve la doppietta con cui Mbappé sembra indirizzare la gara nel primo tempo: al 25’ il francese concretizza nel migliore dei modi la bella verticalizzazione di Di Maria mentre al 37’ è sempre lui, con grande freddezza, a siglare dal dischetto la rete del doppio vantaggio parigino. A questo punto la banda di Tuchel avrebbe ben due chances per ampliare ulteriormente il divario prima dell’intervallo ma su entrambi i casi di fuorigioco che coinvolgono Kean e Mbappé è decisivo l’intervento del Var. Seppur avanti 2-0 all’intervallo, la partita non dà l’impressione di essere chiusa e il Monaco ha il merito di credere nella possibilità di riaprire i giochi. Il più volenteroso in questo senso è Kevin Volland il quale, in 13 minuti, mette a segno un incredibile 2-2 e dà il là per un finale accesissimo. Il momento chiave arriva all’84’ quando Diallo si fa soffiare palla da un indemoniato Volland e lo atterra in area di rigore costringendo Turpin ad assegnare il penalty e, dopo aver consultato il Var, ad espellerlo dal campo: dagli undici metri Fabregas non sbaglia segnando il 3-2 che, nonostante i disperati tentativi finali del Psg, resiste fino il triplice fischio. La formazione della capitale incassa così il primo ko in Ligue 1 dal 13 settembre e ora può essere avvicinata in classifica dal Lille.