Ligue 1: Monaco fermato sul pari, rimonta vincente per il Nizza

FRANCIA

Domenica ricca di gol in Ligue 1, in controtendenza con quanto accaduto venerdì e sabato. Il Monaco rischia grosso contro il Reims: ospiti avanti con Dia e Touré, Disasi e Badiashile rimontano per il 2-2 finale. Soffre ma vince il Nizza, che con una doppietta di Gouiri batte in rimonta il neopromosso Lens per 2-1. Ritorno brillante in massima serie per il Lorient: 3-1 allo Strasburgo. Il Nimes travolge il Brest con un netto 4-0.

MONACO-REIMS 2-2

Inizia con un pareggio in rimonta l’avventura di Niko Kovac sulla panchina dei monegaschi, alla ricerca di un rilancio dopo due stagioni deludenti. L’impatto con la prima partita ufficiale del 2020/21 è però catastrofico: dopo soli cinque minuti Boulaye Dia sfrutta al meglio l’assist di testa di El Bilal Touré per lo 0-1, e al 21’ è proprio quest'ultimo a firmare lo 0-2 con una stoccata precisa dal limite. Superato lo shock, però, il Monaco inizia ad ingranare e si fa pericolosissimo al 38’, quando Ben Yedder colpisce la traversa con un tiro sporco dall’interno dell’area di rigore. È il preludio all’1-2, che arriva nel recupero della prima frazione di gioco: a metterlo a segno è Axel Disasi, sugli sviluppi di un calcio da fermo. La ripresa è un monologo della squadra di casa, che ci mette dieci minuti per riequilibrare il punteggio: è il 55’, infatti, quando Badiashile riceve in area da Golovin e piazza alle spalle di Rajkovic. Ci sarebbe parecchio tempo per completare la rimonta, ma il ritmo dell’incontro si abbassa per il caldo e la stanchezza. Nonostante un paio di tentativi di Badiashile nel recupero, il risultato non cambia: le due squadre iniziano il campionato con un punto in classifica.

NIZZA-LENS 2-1

Brutto ma vincente il Nizza di Patrick Vieira, che conquista i tre punti nella prima di campionato cosciente di dover sistemare parecchio a livello di gioco in vista dei prossimi impegni. Il Lens, alla prima in Ligue 1 dopo cinque stagioni nel campionato cadetto, non solo inizia senza timori reverenziali, ma passa addirittura in vantaggio nelle prime battute. È l’8’ quando Ganago crossa dall'interno dell’area, colpendo il braccio di Dante leggermente staccato dal corpo. La verifica al Var è lunghissima, quasi tre minuti, ma l’arbitro alla fine opta per il rigore, tra le proteste dei padroni di casa. Kakuta ha quindi il via libera per tirare dal dischetto: la conclusione del 29enne, tornato alla base (in prestito dall’Amiens) dopo tredici stagioni da giramondo, è potente e precisa, e soprattutto vale lo 0-1. Gli Aquilotti rossoneri reagiscono quasi subito, si riversano in attacco e pareggiano al 23’: Hassan Kamara serve al limite dell’area Gouiri, che s’inventa un destro spettacolare che batte contro la parte interna della traversa ed entra in porta per l’1-1. Il pareggio, però, non demoralizza il Lens, che tiene bene il campo anche nella ripresa, dando più di qualche grattacapo alla difesa avversaria. Al 75’, però, l’episodio che decide il match a favore dei rossoneri: Lees Melou approfitta di un’incomprensione tra Leca e Medina e serve ancora Gouiri, che con un’altra conclusione precisa regala la rete che spezza definitivamente l’equilibrio a favore di un Nizza cinico e vincente, ma tutt’altro che convincente.

LORIENT-STRASBURGO 3-1

Il Lorient festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno nella massima divisione francese. La squadra allenata da Christophe Pelissier ci mette un po’ a carburare, ma limita i danni nel primo tempo e rimonta di forza nel secondo. Lo Strasburgo domina letteralmente il match nella prima frazione: a rendere concreta la differenza fra le due squadre è Chahiri al 30’, che riceve il pallone da Ajorque (bravissimo a controllare un lancio lungo arrivato direttamente dalla propria area) e scaglia un rasoterra potente e preciso sul quale Nardi, posizionato in modo tutt’altro che eccellente, non riesce a intervenire. Nel secondo tempo la squadra di casa entra con tutt’altro spirito e dopo sei minuti pareggia: dormita colossale di Koné su cross di Boisgard, Wissa ne approfitta per depositare di testa alle spalle di Kawashima. Lo Strasburgo è allo sbando e il Lorient ne approfitta al 60’: Mitrovic atterra in area Grbic nel goffo tentativo di anticiparlo, lo stesso austriaco di orogine croata va dal dischetto e non sbaglia. Nel finale gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma gli arancioneri colpiscono in contropiede all’87’, con Hamel che ribadisce in rete un tiro di Marveaux respinto dal portiere, e possono festeggiare la conquista dei tre punti al termine della prima partita di Ligue 1 dopo tre anni di cadetteria.

NIMES-BREST 4-0

Non c’è partita allo Stade des Costieres, dove il Nimes travolge un Brest a dir poco sottotono e dimostra di non voler soffrire per la salvezza come accaduto nella scorsa stagione, terminata al terzultimo posto dopo la sospensione definitiva causa Covid. Le intenzioni della squadra di Jerome Arpinon sono chiare fin da subito: passano solo otto minuti dal fischio d’inizio, infatti, quando Denkey firma l’1-0 ricevendo il cross dalla sinistra di Meling e battendo con una conclusione al volo Larsonneur da breve distanza. La rete galvanizza i padroni di casa, che continuano a spingere e al 32’ raddoppiano: stavolta a segnare è proprio Meling, che sfrutta al meglio l’assist di Philippoteaux, arrivato dopo una spettacolare azione individuale da parte di quest’ultimo. Anche nella ripresa il copione non cambia: con la difesa ospite letteralmente allo sbando, è gioco facile per Denkey servire davanti al portiere Philippoteaux, che firma il 3-0 al 69'. Come se non bastasse, il Brest rimane anche in dieci al 77’, quando Chardonnet si fa espellere per un pestone ai danni di Moussa Koné. Nonostante la vittoria già in pugno, il Nimes non vuole lasciare nulla al caso e fa poker all’84’ proprio grazie a Koné, che trafigge l’estremo difensore avversario in contropiede e mette la ciliegina sulla torta sui primi tre punti stagionali dei biancorossi.