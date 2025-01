Premier League: altro pari per il Chelsea, poker del City. Vince ancora il Newcastle

Il Newcastle non si ferma più e vince anche in trasferta e in rimonta sul campo del Tottenham. I padroni di casa partono subito molto forte, stappando la partita al quarto minuto di gioco: ripartenza rapida sulla destra, con Pedro Porro che pennella perfettamente per l’incornata morbida di Solanke, che fa 1-0. La reazione dei Magpies è immediata: due minuti più tardi infatti, su un errore in costruzione dei londinesi, Gordon riceve da Bruno Guimaraes e infila Austin con il diagonale mancino. Gli ospiti dopo l’1-1 premono forte sull’acceleratore, e al 38’ la rimonta è completata: cross basso dalla destra, Dragusin invece di intercettare in scivolata accomoda il pallone ancor meglio per il tocco vincente da due passi di Isak, che firma il 2-1. Dopo l’intervallo gli uomini di Postecoglou provano a riportare nuovamente l’incontro in equilibrio, colpendo un palo al 55’ con Johnson. Gli Spurs cercano in tutti i modi di segnare il 2-2, ma la squadra di Howe si difende fino in fondo e porta a casa la sesta vittoria consecutiva. Il Newcastle sale a 35 punti in classifica, sempre in quinta posizione. Fermo a quota 24 in Tottenham, alla decima sconfitta stagionale.