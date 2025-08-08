Pace fatta tra il Barcellona e Ter Stegen: riavrà la fascia da capitano

La tensione tra le due parti si era intensificata questa settimana, con il club che martedì scorso aveva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore annunciando poi due giorni dopo che gli avrebbe tolto la fascia di capitano. "Nelle ultime settimane sono state dette molte cose sul mio conto, alcune delle quali del tutto infondate. Ritengo quindi necessario esprimere la mia versione dei fatti con rispetto ma anche chiarezza", ha scritto Ter Stegen su Instagram, aggiungendo tuttavia di essere "pienamente disposto a collaborare con la dirigenza del club per risolvere la questione e fornire l'autorizzazione necessaria". Ora, nonostante la pace fatta, dopo due stagioni caratterizzate da gravi infortuni, il portiere tedesco rimane soggetto a una forte concorrenza per il suo ruolo: durante questa finestra di mercato estiva il Barça ha ingaggiato il giovane e promettente Joan Garcia e ha prolungato il contratto di Wojciech Szczesny.