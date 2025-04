Barcellona, Flick tuona contro il calendario: "Una barzelletta, situazione incredibile"

Gesto, quello della Liga, che Flick non ha comunque apprezzato: "Siamo arrivati in ritardo dalle trasferte, con i giocatori che andavano a dormire alle 5.00 del mattino - ha tuonato in conferenza stampa -. Non cerchiamo scuse, ma altrove proteggono le squadre che giocano in Europa. Chi si occupa di questi problemi non ha idea della situazione. Credo di essere davanti a una barzelletta, la situazione è incredibile. Qui in Spagna non si preoccupano dei club della propria federazione".