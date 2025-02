Liga: l'Atletico vince 2-0 col Maiorca ed è a -1 dal Real

VILLARREAL-VALLADOLID 5-1

Il Villarreal continua a dilagare in casa: stavolta crolla il Valladolid, che resiste 42 minuti prima di capitolare al gol di Perez, bravo con il destro in area a mettere il pallone sul secondo palo. La partita, in realtà, sarebbe in equilibrio fino al 64', poi il Sottomarino Giallo esagera: Gueye conclude di sinistro dal limite e la mette all'angolino basso, trovando il raddoppio. Sei minuti dopo, Comesana si inserisce di testa sul cross di Cardona e trova il 3-0, poi tra l'86' e il 91' Barry di sinistro in area e con un potente destro sul secondo palo chiudono i conti. Serve solo alle statistiche la rete all'ultima azione di Amallah, che trova un gol al volo tanto bello quanto inutile per il Valladolid, sempre più ultimo in classifica con 15 punti. Sono invece 37 quelli del Villarreal, che continua a sognare il quarto posto.