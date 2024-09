Liga: l'Atletico riacciuffa il Real nel recupero, disordini al Wanda Metropolitano

SPAGNA

Correa replica a Militao e firma il pari in un derby sospeso per diversi minuti per le intemperanze dei tifosi colchoneros

Disordini allo stadio: sospeso per 10 minuti il derby di Madrid



















Grazie al gol di Correa al 95', l'Atletico riprende il Real nel derby di Madrid che finisce 1-1. L'argentino pareggia a tempo quasi scaduto dopo il vantaggio di Militao al 64', con il match che viene anche sospeso per lancio di oggetti in campo. Ancelotti è secondo a -3 dalla capolista Barcellona. Bilbao beffato al 93': l'autorete di Padilla regala l'1-1 al Siviglia, stesso risultato in Celta Vigo-Girona. Il Betis supera 1-0 l'Espanyol.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 1-1

Il Real si fa beffare nel Derbi di Madrid e non approfitta al meglio del ko del Barcellona. Si fermano dopo quattro successi di fila i blancos, con il primo tiro che è dei colchoneros con Julian Alvarez, fermato da Courtois. La risposta arriva con Valverde, ma Oblak fa come il belga e blinda la porta anche su Bellingham. Ripresa rovente: al 64', Militao porta in vantaggio la formazione di Ancelotti segnando di sinistro e bucando lo sloveno sul primo palo dopo il cross di Vinicius. Passano cinque minuti e la partita viene sospesa per lancio di oggetti in campo. Dopo l'interruzione, Simeone, andato a calmare i tifosi del Wanda Metropolitano, mette Correa, ma è Oblak a salvare su Vinicius ed evitare il raddoppio. Al 95', però, il Real viene beffato: proprio Correa segna dopo aver superato Courtois e vinto un rimpallo. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il Var convalida l'1-1. Il match si chiude anche con l'espulsione di Marcos Llorente e un infortunio a Le Normand. Finisce in parità e il Real si mangia le mani: Ancelotti è "solo" a -3 dal Barcellona dopo il ko dei blaugrana con l'Osasuna. Al terzo posto, a -5 da Flick e a -2 dai blancos, c'è proprio l'Atletico di Simeone: le due squadre di Madrid sono le uniche imbattute dopo otto giornate di Liga.

ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA 1-1

Beffa clamorosa per il Bilbao, che tre giorni dopo l'1-1 con la Roma si fa fermare sullo stesso risultato al 93' dal Siviglia. Gli andalusi spaventano i padroni di casa con Fernandez, ma al 36' i baschi passano in vantaggio con Jauregizar, che conclude di destro in area chiudendo un'azione partita da calcio di punizione. La formazione di Valverde sfiora il raddoppio con Iñaki Williams, con Nyland che sbaglia il rinvio, poi rimedia. Nel finale, però, Kepa si fa espellere e al posto di Nico Williams entra il secondo portiere Padilla. Sarà però protagonista involontario dell'1-1: cross di Ejuke, testa di Nunez e palla sulla traversa, ma il rimbalzo tradisce proprio Padilla e il Siviglia trova l'1-1.

CELTA VIGO-GIRONA 1-1

Si fa beffare anche il Girona, che pareggia 1-1 a Vigo contro il Celta. Dopo l'infortunio di Romeu (al suo posto van de Beek al 14'), i catalani passano in vantaggio al 38' con Herrera su assist di Blind. Nel finale, però, i padroni di casa pareggiano con il solito Iago Aspas, che all'81' evita il ko ai padroni di casa. Girona al secondo pareggio di fila, con la vittoria che manca da quattro turni.

BETIS-ESPANYOL 1-0

Vittoria di misura per il Betis, che grazie a Lo Celso batte 1-0 l'Espanyol. L'argentino rimedia all'errore dal dischetto di Ezzalzouli, che poco prima dell'intervallo si fa abbattere in area da El Hilali ma si fa ipnotizzare da Garcia. All'85', però, l'ex Psg sfrutta un rimpallo in area e di sinistro la mette sul secondo palo. Con questa vittoria, la squadra andalusa torna a sorridere dopo aver ottenuto un punto nelle ultime due partite. I catalani, invece, incassano il terzo ko di fila.