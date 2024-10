Liga: l'Atletico cade col Betis, Valencia sfortunato

Sorpresa al Benito Villamarin, dove cade un Atletico che non sfrutta la grande chance di portarsi a un solo punto dal Real. Per i colchoneros si mette subito male, con la sfortunata autorete di Gimenez dopo tre minuti, che risulta decisiva per l'1-0 finale. Abde si mangia due volte il raddoppio, occasioni anche per Ruibal in un primo tempo dominato dal Betis contro un Atleti inoffensivo. Simeone cambia con Sorloth e Galan, e i suoi reagiscono: palo per Correa, Rui Silva salva su Julian Alvarez. Il Betis si vede togliere un rigore dal Var e annullare una rete da Vitor Roque, legittimando una vittoria che rischia di sfumare al 93'. Decisivo il salvataggio di Bartra per i biancoverdi, che salgono a 18 punti. Si ferma a quota 20 l'Atletico, che scivola in quarta posizione: davanti ai colchoneros Barcellona (30), Real Madrid (24) e Villarreal (21). Il titolo è già un miraggio dopo un dispendioso mercato estivo.