Liga: il Villarreal blocca l’Atletico Madrid al Metropolitano, occasione per il Real

Assorbito l’inaspettato k.o. sul campo del Leganes e persa la testa della classifica a favore del Real, l’Atletico Madrid punta sul supporto del pubblico del Metropolitano per tornare subito a correre in campionato. Simeone tiene inizialmente Griezmann in panchina, preferendogli Correa al fianco di Julian Alvarez, concedendo un po’ di riposo anche a de Paul e Gimenez. Il pomeriggio non inizia però bene per i Colchoneros, visto che a sbloccare la partita alla mezz’ora è il Villarreal: l’arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di Renildo su Gerard Moreno e lo spagnolo buca poi Oblak dal dischetto. Il Sottomarino Giallo di Marcelino chiude quindi avanti il primo tempo e va pure a un passo dal raddoppio in avvio di ripresa: provvidenziale è la doppia chiusura di Witsel e Le Normand. L’Atleti è in evidente difficoltà, ma prova a reagire con Correa, trovando quindi l’1-1 con Samuel Lino al 58’: entrato nell’intervallo (insieme a de Paul e Azpilicueta), il brasiliano è bravo e fortunato nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Ripreso il risultato, il Cholo decide che è arrivato allora il momento di inserire anche Griezmann e proprio il francese sfiora il colpo della possibile vittoria a cinque minuti dal novantesimo, poco dopo una bellissima parata di Reis Junior sul destro da fuori area di Barrios. Al triplice fischio regge l’1-1, risultato che porta l’Atletico a 45 punti e il Villarreal a 34.