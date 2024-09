Liga: il Real vince 2-0 con due rigori e prova a mettere pressione al Barcellona

SPAGNA

I Blancos soffrono contro la Real Sociedad a San Sebastian: a risolvere sono due rigori di Vinicius e Mbappe nella ripresa

© afp Nella 5ª giornata di Liga, il Real Madrid espugna il campo della Real Sociedad. I baschi colpiscono due pali con Sucic e una traversa con Becker, ma poi si devono arrendere ai rigori di Vinicius (58’) e Mbappe (75’): i Blancos vincono così 2-0 e tornano a -1 dal Barcellona (in campo domani). Prima vittoria per il Siviglia (1-0 sul Getafe), mentre la tripletta di Puado vale il 3-2 dell’Espanyol sull’Alaves. Il Villarreal batte 2-1 il Maiorca.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRID 0-2

Costretto a rinunciare ancora all’infortunato Bellingham, Carlo Ancelotti si affida a Mbappe e Vinicius, alimentati da Arda Güler e Brahim Diaz. L’ex Psg prova a pungere già al 18’, ma trova l’attenta respinta di Remiro. Passano pochi minuti e il Madrid perde Brahim Diaz per infortunio (al suo posto entra Rodrygo), mentre la Real Sociedad sfiora il gol del vantaggio al 25’: Sucic sfodera un gran sinistro dalla distanza, facendo tremare il palo. Si accende il match, con Remiro costretto al grande intervento sul colpo di testa di Rudiger dalla parte opposta. La Real Sociedad prova a distendersi in ripartenza e colpisce poi un’altra clamorosa traversa con Becker. I padroni di casa crescono e si rendono pericolosi anche con Kubo (ex della partita), mentre nel Madrid a provarci è Güler a pochi istanti dalla fine del primo tempo. A inizio ripresa i ragazzi di Alguacil ripartono esattamente da dove avevano lasciato: Sucic si presenta subito a tu per tu con Courtois, lo supera con un gran tiro, ma viene stoppato un’altra volta dal palo. Dopo tanto dominio della Real Sociedad, a sbloccare il match è però il Real Madrid al 58’: Sergio Gomez respinge di mano in area un tiro di Güler, provocando il rigore che Vinicius trasforma poi con freddezza. A venti minuti dal termine i baschi hanno quindi una buona chance per pareggiare di testa con Aguerd, ma a colpire sono ancora i Blancos: Vinicius si procura un altro rigore e Mbappe fa 2-0 al 75’. Il francese sale così a tre gol in campionato, chiudendo di fatto di match. Grazie a questo successo, il Real Madrid riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta nella scorsa giornata contro il Betis, portandosi a 11 punti in campionato e, almeno per il momento, a -1 dal Barcellona (in campo domani contro il Girona). Prosegue invece il pessimo avvio di stagione della Real Sociedad, capace di conquistare fin qui solo 4 punti.

SIVIGLIA-GETAFE 1-0

Al Sanchez Pizjuan è il Getafe ad avere la prima grande occasione: è il 18’ quando Uche colpisce il palo, sfiorando di un nulla il vantaggio per gli ospiti. La squadra di Bordalas chiede quindi un calcio di rigore quattro minuti più tardi per un intervento in area su Yildirim, ma per l’arbitro è tutto regolare. A passare in vantaggio è allora il Siviglia al 23’: bel cross di Pedrosa e gran gol di Jesus Navas, che mostra tutta la sua classe. Nella ripresa, lo spagnolo ha un’altra bella occasione per raddoppiare, ma si deve arrendere alla parata di Soria. Il Siviglia chiede quindi un calcio di rigore al 55’: l’arbitro viene richiamato al Var, ma decide di non assegnare alcun penalty. Dieci minuti più tardi Yildirim pareggia per il Getafe, ma la rete non viene convalidata per un’iniziale posizione di fuorigioco. All’87’ i padroni di casa restano quindi in dieci per l’espulsione di Juanlu Sanchez, che rimedia due cartellini gialli nell’arco di quattro minuti: gli ospiti non riescono però a sfruttare la superiorità numerica. Anzi, a colpire un palo al 97’ è la squadra di Garcia Pimienta, con Lukebakio. Il Siviglia trova così la sua prima vittoria in questa Liga e sale a 5 punti in classifica, due in più del Getafe (che ha però giocato una partita in meno).

ESPANYOL-DEPORTIVO ALAVES 3-2

Gara ricca di emozioni allo stadio Cornellà-El Prat, dove a passare in vantaggio è l’Espanyol al 21’: Javi Puado riceve palla in area e trafigge Sivera con una giocata di grande reattività. Passa poco meno di un quarto d’ora e l’Alaves pareggia i conti: Conechny spiazza Garcia con un colpo di testa che bacia il palo prima di insaccarsi in rete. Le squadre vanno quindi a riposo in una condizione di pareggio, ma il risultato cambia nuovamente al 56’: a riportare avanti l’Espanyol è ancora una volta Puado, con un gran colpo di testa su assist di Tejero. Lo spagnolo è il vero mattatore del match e al 63’ completa la sua tripletta di giornata: fallo di Sivera in area e calcio di rigore per i catalani, con l’ex Saragozza che si dimostra impeccabile dagli undici metri. L’Alaves non accenna però a cedere e al 68’ si rifà sotto nuovamente: questa volta ad accorciare le distanze è Tenaglia, bravo a sfruttare di testa l’ottimo angolo battuto da Jordan. Gli ospiti si buttano quindi alla ricerca del pareggio, ma non lo trovano e si devono arrendere. A vincere 3-2 è l’Espanyol, che aggancia proprio l’Alaves a quota 7 punti.

MAIORCA-VILLARREAL 1-2

È il Villarreal a trovare la rete che sblocca il match al 27’ del primo tempo: cross di Alex Baena e stacco vincente di Logan Costa. Il Maiorca risponde dopo pochi minuti, chiamando Diego Conde alla grande parata sul tentativo di Samu Costa dal limite dell’area. I padroni di casa la rete del pareggio la trovano quindi a inizio ripresa, quando ad andare a segno al 55’ è Muriqi: il gol dell’ex Lazio non viene però convalidato per una posizione di fuorigioco. È comunque un buon momento per il Maiorca, che passa due minuti dopo: Raul Albiol inciampa in uno sfortunato autogol, permettendo alla squadra di Arrasate di pareggiare 1-1. La partita cambia quindi nuovamente al 69’: brutto intervento di Lato e rosso diretto per il terzino del Maiorca, che costringe così i suoi a giocare gli ultimi venti minuti in dieci uomini. I padroni di casa provano a difendere il pareggio e quasi ci riescono: la resistenza cade però al 94’, quando Ayoze Perez segna il 2-1 che regala il successo al Villarreal. I ragazzi di Marcelino Garcia Toral salgono così a quota 11 punti in campionato. Resta invece fermo a 5 il Maiorca.