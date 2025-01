Liga: il Real Madrid travolge il Las Palmas e torna in testa, ok l’Athletic Bilbao

Il Real Madrid si prende la vetta del Campionato con il 4-1 al Las Palmas. Fabio Silva gela il Bernabeu dopo meno di trenta secondi, appoggiando in rete sul cross perfetto di Sandro Ramirez. I Blancos non si lasciano abbattere dalla rete fulminea degli ospiti, e al 18’ rimettono la partita sui loro binari: calcio di rigore conquistato da Rodrygo e trasformato da Mbappé. Poco dopo la mezzora la rimonta è completata: Cillessen respinge un tiro di Mbappé sui piedi di Vazquez, che apparecchia per il 2-1 facile di Brahim Diaz al 33’. Tre minuti più tardi l’ex attaccante del Psg firma la sua personale doppietta, su assist di Rodrygo con un destro di prima intenzione. Il francese si vede anche negare la tripletta nel primo tempo, prima dal Var (44’), sempre su giocata di Rodrygo, e poi dal palo. Ancelotti rientra negli spogliatoi in vantaggio 3-1. Nel secondo tempo le Merengues vanno sul velluto: prima arriva il poker di Rodrygo al 57’, poi la squadra di Diego Martinez resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Benito Ramirez al 64’. Il 5-1 arriva due volte, ma le reti di Bellingham e Valverde vengono annullate per fuorigioco. Con questo 4-1 il Real Madrid apre il suo girone di ritorno scavalcando l’Atletico Madrid e salendo a 46 punti, in vetta solitaria e a +2 sui Colchoneros. Las Palmas bloccato a 22 punti, in quattordicesima posizione.