Liga: il Real Madrid stende il Siviglia e accorcia sull’Atletico, pari tra Valencia e Alaves

REAL MADRID-SIVIGLIA 4-2

Tutto facile per il Real Madrid, che al Bernabeu strapazza il Siviglia 4-2. I Blancos stappano la partita dopo dieci minuti, grazie allo schiaffo sotto l’incrocio dei pali meraviglioso di Mbappé. I padroni di casa non si fermano, e dopo altri seicento secondi raddoppiano con un gol se possibile ancor più bello del primo: sugli sviluppi di corner Valverde fa partire il missile con il destro da fuori area che vale il 2-0 al 20’. Al 34’ il Real cala anche il tris, con Rodrygo che raccoglie l’assist di Lucas Vasquez e insacca il 3-0. Gli andalusi reagiscono solo alla terza rete subita, accorciando al 35’ con l’incornata di Isaac Romero. Le cose nel secondo tempo non cambiano, con le Merengues che al 53’ calano il poker con il tocco morbido di Brahim Diaz. Nei minuti rimanenti solo spazio alle emozioni di Jesus Navas, alla sua ultima partita di calcio giocato. All’85’ Lukebakio beffa Courtois sul primo palo e segna il 4-2 per rendere il passivo meno pesante, ultimo sussulto della gara. Vince il Real Madrid 4-2 e sale a 40 punti in classifica, a -1 dall’Atletico capolista (entrambe hanno una partita in meno rispetto al Barcellona, terzo a 38). Siviglia fermo a 22 punti, nella parte destra della classifica.