Liga: il Real Madrid in dieci ribalta il Valencia al 95’ grazie a Bellingham

Al rientro in campo dopo la pausa le Merengues hanno subito l’occasione per il pareggio, con Mbappé che conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Bellingham, che al 55’ batte Dimitrievski ma colpisce il palo e fallisce l’1-1. Quattro minuti più tardi l’inglese si fa perdonare con l’assist per il pari di Mbappé, che però viene annullato dopo controllo al Var. Il nervosismo tra le file degli ospiti aumenta con il passare dei minuti, e al 79’ arriva l’episodio che spiana apparentemente la strada alla squadra di Corberan: reazione di Vinicius che colpisce Dimitrievski, controllo Var e rosso diretto al brasiliano. Ancelotti inserisce subito Modric per dare più equilibrio, e il croato ripaga l’ex allenatore del Milan con la rete di un insperato 1-1: azione costruita da Brahim e Camavinga, con Luka che non sbaglia a tu per tu con il portiere. Quando tutto lascia pensare ad un folle pari, gli ospiti riescono incredibilmente anche a vincerla: retropassaggio horror di Guillamon al 95’, che manda di fatto in porta Bellingham, per il 2-1 con l’inglese che riesce finalmente a redimersi. Gara chiusa? Non ancora, perché al 100’ arriva l’ultima emozione della partita: il Valencia va ad un passo dal 2-2, ma il sinistro a giro di Rioja si stampa esattamente sull’incrocio dei pali. Con questo successo il Real sale a 43 punti, in vetta a +2 sull’Atletico Madrid (che ha una partita in meno).