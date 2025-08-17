Liga: Atletico ko debutto, l'Espanyol vince 2-1 in rimonta

Julian Alvarez illude Simeone, decidono Rubio e Milla. Il Bilbao piega 3-2 il Siviglia, Getafe ok
© Getty Images
Inizia con una sconfitta per 2-1 sul campo dell'Espanyol la nuova Liga dell'Atletico, subito a -3 dal Barcellona. Il solito Julian Alvarez porta in vantaggio al 37' i colchoneros, rimontati tuttavia da Rubio (73') e Milla, che decide la sfida all'84'. Debutto vincente, invece, per l'Athletic Bilbao, che batte 3-2 il Siviglia con Nico Williams (rigore al 36'), Sannadi (43') e Navarro (81'). Bene anche il Getafe: 2-0 al Celta Vigo.
ESPANYOL-ATLETICO MADRID 2-1
Parte malissimo il nuovo Atletico Madrid del Cholo Simeone (e di Ruggeri e Raspadori): l'Espanyol vince all'esordio e piega 2-1 i colchoneros in rimonta. Il tecnico argentino schiera subito l'ex Atalanta come terzino nel 4-2-3-1 e la Liga dei biancorossi sembra partire col piede giusto: quello destro di Julian Alvarez che, al 37', batte splendidamente un calcio di punizione, mettendo la sfera sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa, l'argentino centra un palo mancando il colpo del raddoppio e del ko. Dieci minuti dopo, Simeone rompe gli indugi inserendo sia Griezmann che Giacomo Raspadori, al debutto con gli spagnoli. Cinque minuti dopo, però, ecco il pareggio: punizione di Exposito che pesca in area Rubio, che con una zampata da pochissimi passi pareggia i conti. E proprio quando sembra andare male per Simeone e l'Atletico, va pure peggio: all'84', Milla impatta di testa il cross dalla destra di El Hilali, ne viene fuori un pallonetto imparabile per Oblak e 2-1 per i catalani. Nel finale l'Atletico le prova tutte, senza però trovare il gol del pareggio: ed è subito ko e -3 dal Barcellona (e potenzialmente pure dal Real Madrid impegnato martedì). Non un buon inizio per gli "italiani" Raspadori e Ruggeri.
ATHLETIC BILBAO-SIVIGLIA 3-2
L'Athletic Bilbao vince 3-2 un debutto da urlo con il Siviglia: al San Mamés succede di tutto. I baschi passano al 36' con il calcio di rigore di Nico Williams, glaciale dal dischetto. Sette minuti dopo, lo slalom dell'autore dell'1-0 diventa assist per Sannadi che da pochi passi raddoppia. Allo scoccare dell'ora di gioco, però, il meraviglioso sinistro di Lukebakio rimette in partita gli andalusi, che infatti pareggiano al 72' grazie ad Agoume: due mancini vincenti che rimettono tutto in parità. All'81', però, uno scatenato Nico Williams trova il suo secondo assist sfondando sulla destra, ma la deviazione di Navarro è quella vincente.
CELTA VIGO-GETAFE 0-2
Buona la prima anche per il Getafe, che espugna il Balaidos e supera 2-0 il Celta. Decisiva la ripresa, dopo un primo tempo senza gol e con poche occasioni. A sbloccarla, al 47', è Liso, che sfrutta l'assist di Uche bravo, invece, a raddoppiare al minuto 72. La squadra di Vigo deve invece mangiarsi le mani per l'errore di Iago Aspas sullo 0-0 nel corso dei primi 45 minuti di gioco.
Commenti (0)