Liga: Atletico ko debutto, l'Espanyol vince 2-1 in rimonta

ESPANYOL-ATLETICO MADRID 2-1

Parte malissimo il nuovo Atletico Madrid del Cholo Simeone (e di Ruggeri e Raspadori): l'Espanyol vince all'esordio e piega 2-1 i colchoneros in rimonta. Il tecnico argentino schiera subito l'ex Atalanta come terzino nel 4-2-3-1 e la Liga dei biancorossi sembra partire col piede giusto: quello destro di Julian Alvarez che, al 37', batte splendidamente un calcio di punizione, mettendo la sfera sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa, l'argentino centra un palo mancando il colpo del raddoppio e del ko. Dieci minuti dopo, Simeone rompe gli indugi inserendo sia Griezmann che Giacomo Raspadori, al debutto con gli spagnoli. Cinque minuti dopo, però, ecco il pareggio: punizione di Exposito che pesca in area Rubio, che con una zampata da pochissimi passi pareggia i conti. E proprio quando sembra andare male per Simeone e l'Atletico, va pure peggio: all'84', Milla impatta di testa il cross dalla destra di El Hilali, ne viene fuori un pallonetto imparabile per Oblak e 2-1 per i catalani. Nel finale l'Atletico le prova tutte, senza però trovare il gol del pareggio: ed è subito ko e -3 dal Barcellona (e potenzialmente pure dal Real Madrid impegnato martedì). Non un buon inizio per gli "italiani" Raspadori e Ruggeri.