Il Barça sfida la Liga e convoca Dani Olmo e Pau Victor per la Supercoppa

Sul fronte mercato, del resto, in questo momento il Barcellona non solo non può utilizzare Dani Olmo e Pau Victor, ma non può nemmeno cederli in prestito o a titolo definitivo perché non risultano tesserati e formalmente di proprietà del club di Laporta. Un problema nel problema, che potrebbe trasformarsi in una clamorosa beffa per i blaugrana con relativo danno economico. Solo per Dani Olmo, di recente accostato anche a Milan e Juve con la formula di un possibile prestito gratuito, a breve ad esempio il Barcellona rischia infatti di perdere in maniera definitiva un calciatore pagato solo pochi mesi fa 55 milioni di euro più bonus e che ha firmato un contratto fino al 2030.