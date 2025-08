Barcellona, vandalizzato il murale di Yamal: compaiono sette nani

Vandalizzato il murale di Lamine Yamal che l'artista TV Boy aveva creato in Plaza Joanic, a Barcellona, per commemorare il diciottesimo compleanno della giovane stella dei catalani. L'opera, che raffigura una 'L' sul petto a emulare l'iconico costume di Superman, tuttavia non è durata nemmeno un mese. Qualcuno ha voluto lasciare il segno firmando la sua modifica e aggiungendo i sette nani di Biancaneve, un riferimento neanche troppo velato alla presenza di persone affette da acondroplasia alla festa di compleanno di Lamine Yamal.