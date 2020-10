Liga, Vinicius e Benzema danno i tre punti al Real contro il Levante

SPAGNA

Il Real Madrid centra la terza vittoria in campionato superando di misura il Levante in trasferta grazie alle reti di Vinicius al 16’ e Benzema al 95’. I tre punti mantengono l’undici di Zidane in vetta alla Liga dove fanno piccoli passi avanti anche Osasuna e Alaves: i rossoblù si impongono 2-0 sul Celta Vigo trascinati dall’ex Fiorentina Roncaglia (gol e assist) mentre i baschi di Machin superano 1-0 il Bilbao con la rete dell’ex Milan Ely.

LEVANTE-REAL MADRID 0-2

Prosegue spedita la marcia in Liga del Real Madrid che, dopo l’1-0 contro il Valladolid nel turno infrasettimanale, trova un altro successo (il terzo di fila) sul campo del Levante, battuto 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Vinicius e di Benzema al 95’. In mezzo, tra la bella marcatura a giro del brasiliano e al gol della certezza del francese, le merengues creano molto ma allo stesso tempo soffrono le folate dei padroni di casa che in più d’un occasione vanno vicini a pareggiare i conti. L’alternanza dei pericoli da una parte e dall’altra fa sì che le emozioni non manchino mai: nei primi quarantacinque minuti, dopo il vantaggio madrileno, Vukcevic (traversa) mette paura a Courtois ma poco dopo è Benzema (colpo di testa alto di poco) a far scorrere un brivido lungo le schiene dei locali. Nella ripresa sempre il francese e Vinicius confezionano occasioni in serie ma il palo, il poco cinismo e poi il VAR negano il raddoppio agli ospiti. Il Levante così prende coraggio e, con i tentativi di Clerc e Bardhi, impensierisce più volte la difesa dei blancos che però resiste e alla fine può esultare per il 2-0 di Benzema che quasi a tempo scaduto chiude i conti.

OSASUNA-CELTA VIGO 2-0

Un gol nel primo tempo dell’ex Fiorentina e Genoa Facundo Roncaglia e la rete del raddoppio nella ripresa di Calleri permettono all’Osasuna di superare 2-0 il Celta Vigo e ritrovare il successo in Liga dopo due sconfitte consecutive. Agli ospiti non basta il maggior possesso palla (61%) per impensierire i rossoblù trascinati dalla grande giornata del proprio numero 12 che prima sblocca la gara al 23’ e poi, nel secondo tempo, serve l’assist del 2-0 a un indemoniato Calleri. Sale dunque a 6 punti in classifica la formazione di Jagoba Arrasate che, proprio grazie alla vittoria odierna, supera un Celta inchiodato a quota 5 dal secondo stop di fila.

ALAVES-ATHLETIC BILBAO 1-0

Primo successo in Liga per l’Alaves che nello scontro in coda con l’Athletic Bilbao ha la meglio grazie a un gol dell’ex Milan Rodrigo Ely a sedici minuti dal termine. Prosegue quindi il momento nero per l’Athletic che, con quello odierno, incassa il terzo k.o. in quattro gare e sprofonda in penultima posizione davanti solo al Valladolid ultimo. Meritata la vittoria per la banda di Pablo Machin che crea molto di più dei rivali e alla fine strappa un 1-0 (colpo di testa di Ely su corner di Lucas Perez) che sta anche stretto ai padroni di casa, ora a 4 punti in classifica dopo i primi tre punti stagionali.