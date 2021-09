Liga, Siviglia-Barcellona non si disputa: i giocatori sudamericani non tornano in tempo

IN SPAGNA

Il Consiglio Superiore dello Sport di Spagna ha stabilito il rinvio della partita della massima serie fra Siviglia e Barcellona, in programma sabato alle 21. Rinviato anche l'altro match del sabato (ore 18) Villarreal-Alaves. Tutto ciò a causa dei disagi dovuti alle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar. Il Siviglia non potrà infatti disporre degli argentini Montiel, Papu Gomez e Acuña, il Barcellona dell'uruguayano Araujo.

Questo perché tutti questi calciatori non faranno rientro in Spagna prima di venerdì notte o sabato all'alba. Stessa situazione per Foyth ed Estupinan del Villarreal. In Spagna quindi si regolano diversamente rispetto alla Serie A italiana, dove si giocheranno regolarmente Napoli-Juventus e Atalanta-Fiorentina, squadre che hanno molti giocatori sudamericani convocati, e utilizzati, dalle rispettive nazionali.