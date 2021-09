Liga: il limite salariale del Barça si riduce di 250 milioni in un solo anno

Adesso che sono stati pubblicati i dati sul salary cup della Liga è abbastanza chiaro a tutti il motivo per cui Messi ha lasciato il Barcellona. I catalani hanno a disposizione, per il monte ingaggi, soltanto 97 milioni contro i 382 della scorsa stagione, i 671 del 2019-20 o i 632 dell'anno prima. Il notevole calo della cifra deriva dai 481 milioni di perdita che l'attuale dirigenza imputa alla gestione precedente. Diventa chiaro, invece, il motivo per cui il Real Madrid ha puntato Mbappé fino all'ultimo giorno del mercato.