Liga: il Barça spreca tutto e cade a -8, pareggio del Cadice nel finale

SPAGNA

Catalani avanti alla mezz’ora con Messi su rigore, ma all’89’ Alex Fernandez pareggia dal dischetto

Nella 24esima giornata di Liga il Barcellona spreca una clamorosa occasione per rimanere in scia delle madrilene e fa 1-1 in casa contro il Cadice, in una partita dominata per 95 minuti. I catalani vanno in vantaggio al 32’ con Messi su rigore, poi tengono palla senza spingere e scoprono il fianco a un clamoroso pareggio. Avviene al 44’ del secondo tempo, con Alex Fernandez che trasforma un penalty assegnato per un fallo di Lenglet.

L’incubo Mbappé sembrava alle spalle, con una Liga all’apparenza meno proibitiva per il Barcellona. E invece l’ennesimo passo falso. Contro il Cadice la squadra di Koeman comincia ovviamente spingendo per andare in vantaggio, al cospetto di una formazione che cerca di chiudersi al meglio. In effetti lo fa, fino però al momento in cui i gialloblù si mettono nei guai da soli: il pressing catalano porta infatti Jordi Alba a intercettare un pallone al limite dell’area avversaria e Pedri è il più rapido a raggiungerlo: viene steso però da un tackle a sandwich guadagnandosi un rigore evidente. Messi mette a sedere Ledesma dal dischetto e stappa una gara bloccata. Il Cadice reagisce sùbito e spaventa seriamente ter Stegen, poi de Jong e Pedri si vedono però annullare due reti per fuorigioco.

La ripresa è invece decisamente più blanda, con i blaugrana che ipnotizzano avversari e addetti ai lavori con il consueto mostruoso possesso palla, cercando timidamente il raddoppio con qualche slalom di Dembelé, alcune invenzioni di Messi e un tentativo di Puig. C'è troppa poca incisività, però, e a 2' dalla fine Lenglet prova a rinviare un campanile, ma manca la palla e sfiora Sobrino: rigore. Alex Fernandez spiazza ter Stegen e il Barcellona fallisce l’appuntamento con l'ottava vittoria consecutiva in campionato: l’Atlético Madrid è a +8.