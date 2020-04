La Spagna frena: "Non posso dire se la Liga ripartirà"

Promettere un ritorno del campionato di calcio in Spagna prima dell'estate "sarebbe imprudente". Lo ha detto il ministro spagnolo della sanità Salvador Illa durante una conferenza stampa sull'andamento della pandemia nel suo paese. "Non posso dire adesso se il calcio professionistico potrà riprendere la sua attività prima dell'estate" ha aggiunto l'esponente del governo, "sarebbe imprudente dirlo da parte mia". Illa si è mostrato cauto sul progetto della Liga che intende testare tutti i giocatori per riprendere gli allenamenti e poi le partite, ferme dal 12 marzo. Il coronavirus finora in Spagna ha causato la morte di 23mila persone, il lockdown è in vigore fino al 9 maggio.