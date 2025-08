Germania, niente Fortuna Düsseldorf per l'ex Salernitana Weissman: per i tifosi è un estremista pro Israele

Questa non è la prima volta che Weissman si trova al centro di polemiche per i suoi commenti sul conflitto a Gaza. Nel 2023 la situazione lo aveva costretto a essere escluso temporaneamente dalle trasferte della sua squadra per motivi di sicurezza. Weissman, che ha iniziato la sua carriera nel Maccabi Haifa, si è trasferito in Europa nel 2019. Dopo un'ottima stagione in Austria con il Wolfsberger AC, dove ha segnato 30 gol in 31 partite, è approdato in Spagna, giocando prima nel Real Valladolid e poi nel Granada. Per lui anche 11 presenze e 1 gol in Serie A, con la maglia della Salernitana, dove ha giocato in prestito tra gennaio e giugno 2024.