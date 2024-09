Bundesliga, il Dortmund rimonta e torna alla vittoria

GERMANIA

I gialloneri, sotto 2-0, battono 4-2 il Bochum: decidono Guirassy (doppietta), Emre Can (rigore) e Nmecha

© Getty Images Il Borussia Dortmund dimentica il 5-1 di Stoccarda e torna alla vittoria, battendo 4-2 il Bochum nell'anticipo della quinta giornata di Bundesliga. Successo che arriva in rimonta: i gialloneri, sotto 2-0 al 21' dopo i gol di Bero e de Wit, la ribaltano nella ripresa: Guirassy fa doppietta (44' e 75'), poi segnano anche Emre Can, in rete su calcio di rigore (62'), e Nmecha (81'). Sahin si porta momentaneamente a -2 dal Bayern.

Il Dortmund allontana i fantasmi del brutto ko di Stoccarda e, dopo un inizio da dimenticare, batte 4-2 in rimonta il Bochum. L'avvio dei gialloneri è da incubo: al 21', infatti, i padroni di casa sono già in svantaggio di due gol. Dopo un'occasione per Adeyemi scocca il minuto 16' e Bero triangola di prima con Hofmann, fulminando Kobel sul primo palo di sinistro. Passano appena cinque minuti ed ecco il raddoppio: il portiere del Borussia tiene troppo palla e cede al pressing di Boadu, che regala a de Wit un pallone solo da spingere in rete. Prima dell'intervallo, però, la formazione di Sahin riesce ad accorciare le distanze: al 44', il cross di Brandt viene raccolto da Guirassy, che di testa non sbaglia.

Nella ripresa, il Dortmund riesce a pareggiare con il rigore di Emre Can, che al 62' fa 2-2. La rimonta si completa ufficialmente al 75': Guirassy serve di testa Adeyemi, che chiude il triangolo e permette al guineano di fare doppietta e 3-2. Ma l'ex Salisburgo non è ancora sazio e all'81' fa ancora assist, ma il vero regalo lo fa Drewes che commette una tragicomica papera su Nmecha, autore del 4-2 che chiude ufficialmente i giochi. Il Dortmund sale così a quota 10 e dimentica il pesantissimo ko di Stoccarda, portandosi momentaneamente al secondo posto a -2 dal Bayern. Resta ultimo con un solo punto, invece, il Bochum.