Bundesliga: il Borussia Dortmund piega il Wolfsburg e insegue la zona Champions

WOLFSBURG-BORUSSIA DORTMUND 1-3

Sono sufficienti cinque minuti di impeto al Borussia Dortmund per superare 3-1 il Wolfsburg in trasferta. Dominio totale dei gialloneri fin dalle primissime battute, con i Lupi che faticano a gestire le offensive avversarie. Verso la metà del primo tempo si scatena tutta la furia del BVB: al 25’ Donyell Malen apre le marcature, su assist di Bensebaini. Tre minuti più tardi è il turno di Beier, che raccoglie il passaggio di Brandt e fa 2-0. Passano altri due minuti e i ruoli si invertono: questa volta è Beier a mandare in rete Julian Brandt, per il 3-0 al 30’ e nel giro di trecento secondi. I biancoverdi sono al tappeto, con il primo tempo che si chiude con gli ospiti avanti di tre reti. Verso l’ora di gioco il Dortmund si complica un po’ la vita: al 58’ Vavro accorcia le distanze, e quattro minuti più tardi i gialloneri restano in dieci uomini a causa dell’espulsione per fallo da ultimo uomo di Gross. Gli uomini di Sahin riescono comunque a difendersi nel finale nonostante l’uomo in meno, portando a casa i tre punti. Il Borussia Dortmund sale a 25 punti, a -2 dal terzo posto di Eintracht e Lipsia. Resta undicesimo il Wolfsburg, a quota 21.



BOCHUM-HEIDENHEIM 2-0

Arriva la prima vittoria dell’anno per il fanalino di coda di questa Bundesliga, il Bochum regola 2-0 l’Heidenheim in casa. Pronti via e i biancoazzurri stappano subito la partita, grazie alla rete di Broschinski su assist di Sissoko. Gli ospiti provano a reagire, ma la squadra di casa non si chiude e continua a gestire il possesso del pallone. Al 38’ il Bochum raddoppia, con Oermann che innesca Matus Bero per il 2-0 a pochi minuti dall’intervallo. Nel secondo tempo i ritmi non si alzano, con gli uomini di Schmidt che faticano a trovare il forcing per cercare l’1-1. Verso la fine la squadra di Hecking cala il tris, ma la rete del 3-0 al 91’ viene annullata dopo controllo al Var. Vince 2-0 il Bochum e sale a 6 punti in classifica, ancora in fondo alla Bundes. Fermo a 10 l’Heidenheim, attualmente in zona play-out.