Bundesliga: il Bayern riaggancia il Lipsia in vetta, Müller fa la storia

GERMANIA

I bavaresi battono 2-0 il Friburgo, grazie a Kane (rigore) e Müller: il tedesco fissa il record di presenze nella storia del club. Heidenheim capolista

© Getty Images Il Bayern Monaco si regala una giornata di festa all’Allianz Arena, in una partita che resterà nella storia del club: Kane sblocca il match su rigore al 38’ e Thomas Müller fissa il 2-0 nella ripresa (78’). A prendersi la scena è soprattutto il tedesco, che diventa il giocatore con più presenze di sempre nel Bayern: ben 710, superato Sepp Maier. La squadra di Kompany torna così in vetta al campionato con Lipsia ed Heidenheim (4-0 sull’Augsburg).

BAYERN MONACO-FRIBURGO 2-0

Buona la prima all’Allianz Arena per il Bayern Monaco, che batte 2-0 il Friburgo e torna in vetta alla Bundesliga, rispondendo immediatamente al successo centrato ieri dal Lipsia sul Bayer Leverkusen. La squadra di Vincent Kompany prova a imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti di gara, con Gnabry e Musiala tra i più propositivi. Proprio il duo tedesco crea la prima grande occasione da gol al 19’: l’ex Arsenal serve in mezzo un pallone che deve solo essere spinto in rete, ma il connazionale cresciuto nell’Academy del Chelsea viene anticipato sul più bello da un provvidenziale intervento di Kubler. A portare avanti i bavaresi ci pensa allora il solito Harry Kane al 38’: l’inglese prima propizia il fallo di mano di Gunter con un colpo di testa e poi trasforma il rigore conseguente spiazzando Florian Muller. Il Friburgo trova quindi il primo tiro della sua partita con Vincenzo Grifo, mentre Olise decide di emozionare il proprio pubblico con un paio di giocate di altissimo livello. A inizio ripresa è invece Kubler a testare la reattività di Neuer, su una bella punizione calciata da Grifo. Al minuto 59’ Kompany inserisce Thomas Müller: il tedesco diventa così il giocatore con più presenze nella storia del Bayern Monaco (ben 710!), superando Sepp Maier. Quale modo migliore per festeggiare un traguardo del genere se non con un gol? Detto, fatto: assist di Gnabry, perfetto controllo volante di destro di Müller e stoccata vincente di mancino, per il 2-0 Bayern al 78’. In pieno recupero l’arbitro assegna quindi un rigore a favore del Friburgo per un fallo di mano in area di Palhinha, ma Holer calcia alle stelle. È il finale perfetto per un bel giorno di festa in Baviera, con il Bayern che sale a quota 6 punti e riaggancia Lipsia ed Heidenheim. Il Friburgo di Julian Schuster rimane invece fermo a 3 punti.

HEIDENHEIM-AUGSBURG 4-0

Prosegue il perfetto avvio di stagione dell’Heidenheim, che regola l’Augsburg con un netto 4-0 tra le mura amiche e centra il secondo successo in altrettante partite in questa Bundesliga. Dopo essersi qualificata alla fase campionato della Conference League (in cui affronterà anche il Chelsea), la squadra di Frank Schmidt trema sul gran tiro di Maier dopo soli tre minuti, ma esulta poi al 9’: dopo una revisione al Var, l’arbitro assegna un calcio rigore per i padroni di casa e Wanner lo realizza. L’Heidenheim il raddoppio lo trova quindi al 30’ con Scienza, prima di andare anche sul 3-0 con Beck al 69’. A siglare il poker che vale il 4-0 finale ci pensa poi Breunig al 73’, permettendo così all’Heidenheim di salire in testa alla Bundesliga con 6 punti dopo le prime due partite (per la migliore differenza reti su Bayern Monaco e Lipsia). Giornata decisamente no per l’Augsburg, che resta a quota 1, grazie al pareggio strappato alla prima giornata contro il Werder Brema.