Bundesliga: il Bayern prova la fuga, 3-2 al Wolfsburg

BAYERN MONACO-WOLFSBURG 3-2

Quarta vittoria di fila del Bayern Monaco, che rischia ma supera 3-2 il Wolfsburg e prosegue la marcia in vetta alla classifica. Il successo dell'Allianz Arena porta la firma di Goretzka e Olise: il primo ha il merito di sbloccare la sfida al 20' su assist di Kimmich, il secondo, al 39', riporta in vantaggio i padroni di casa dopo il momentaneo 1-1 di Amoura. Prima dell'intervallo, lo stesso Kimmich troverebbe anche il tris, annullato però per un fallo di mano nel corso dell'azione. Nella ripresa sono ancora Goretzka e Olise a trascinare la squadra di Kompany: assist del francese e doppietta dell'ex Schalke, che segna il 3-1 che indirizza definitivamente la partita. I bavaresi cercano il poker con Coman e Musiala, ma non la chiudono e Amoura, prima del recupero, la riapre. Forcing finale inutile: finisce 3-2 e il Bayern continua ad imporre il suo ritmo alla Bundesliga, mentre i Lupi restano a 27 punti, allontanandosi dalla Champions.