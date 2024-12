Bundesliga: il Bayern cade con il Mainz, il Leverkusen vince e accorcia

Punto d’oro per il Bochum, che sotto di un uomo per oltre ottanta minuti strappa l’1-1 in casa dell’Union Berlino. Gli ospiti restano in inferiorità numerica al 13’, quando Miyoshi viene espulso direttamente. La squadra della capitale non approfitta subito della superiorità numerica, anzi va sotto dieci minuti più tardi con la rete di Sissoko su assist di Passlack. La squadra di Svensson deve aspettare altri seicento secondi per pareggiare i conti, con Hollerback che firma l’1-1 al 33’. Per tutto il secondo tempo i padroni di casa premono forte sull’acceleratore in modo da completare la rimonta, ma gli uomini di Hecking si difendono bene e riescono a portare a casa un pareggio difficilissimo. Al triplice fischio arriva però dopo un brutto episodio in pieno recupero, con conseguente sospensione: i tifosi dell’Union lanciano un petardo verso il portiere avversario Drewes, portando all'interruzione del match per circa venti minuti. L’Union Berlino sale a 17 punti in classifica, mentre il Bochum, ancora ultimo e senza vittorie, tocca quota 3 con il terzo pareggio.